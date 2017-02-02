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Dünya

Schwarzenegger'dan Trump'a: İşleri değişelim, insanlar yeniden rahat uyuyabilsin

Trump, ünlü aktör Arnold Schwarzenegger’den sunduğu programın reytingleriyle alay etmişti

02 Şubat 2017 23:52

2003-2011 yılları arasında Kaliforniya valisi olarak görev yapan oyuncu Arnold Schwarzenegger, sunduğu programın reytingleriyle alay eden ABD Başkanı Donald Trump’a sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Schwarzenegger Twitter'dan yayınladığı videoda “Hey Donald, benim harika bir fikrim var: Neden işlerimizi değiştirmiyoruz?" diye seslendi. Schwarzenegger “Sen televizyon işini devral, çünkü 'reyting' konusunda gerçekten uzmansın. Ben de senin işini devralayım da insanlar nihayet yeniden rahat uyuyabilsinler” diye konuştu.

Trump bugün katıldığı ‘Ulusal Dua Kahvaltısı’ etkinliğinde, “Ben başkanlığı aday olduğumda, The Apprentice (Çırak) programında yerimi alması için çok büyük bir film yıldızı tuttular. Sonrasında ne olduğunu gördük. The Apprentice programının reytingleri için de dua edelim” diyerek gülmüştü.

Programın yapımcısı Mark Burnett'e de takılan Trump, “Reytingleri dibe vurdu, tam bir felaket. Mark bir daha asla Trump'a karşı bahse girmeyecektir” demişti.

İş hayatıyla ilgili bilgi ve becerilerini ortaya koyan yarışmacıların rekabet ettiği The Apprentice programını, uzun süre Donald Trump sunmuştu. 

 

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