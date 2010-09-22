-SCHUSTER'DE SAĞ BEK SIKINTISI İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, savunmanın sağında oynayan Ekrem ve Erhan'ın aynı zamanda sakatlanmaları nedeniyle bu bölgede alternatif bulmaları gerektiğini söyledi. Schuster, yayıncı kuruluş Lig TV'ye yaptığı açıklamada, savunmanın sağındaki iki oyuncusunun da sakat olmasıyla ilgili bir soruya, ''Erhan'ın henüz tam iyileşememiş olması ve Ekrem'in de sakatlık nedeniyle önümüzdeki maçta oynayamaması nedeniyle o bölgede alternatif bulmamız ve bununla ilgili çalışmamız gerekiyor'' karşılığını verdi. Fenerbahçe derbisinde Ekrem'in yerine oyuna giren İbrahim Üzülmez'e de değinen Schuster, ''İbrahim, o maçta iyi bir iş yaptı'' yorumunda bulundu. BJK İnönü Stadı'nın zeminiyle ilgili bir soruyu Alman teknik adam, ''Başkan ile gün aşırı konuşuyorum. Bana sahanın iyileştirilmeye çalışıldığını söyledi. Antalyaspor karşılaşmasından sonra 2 maçımız dışarıda. Trabzonspor maçının ardından da milli maçlar nedeniyle lige ara verilecek. Bu süreçte saha 3 hafta dinlenecek. Bu zamanda sahanın istediğimiz duruma geleceğini düşünüyorum'' diye yanıtladı. Son olarak Medical Park Antalyaspor ile oynayacakları maçla ilgili görüşlerini dile getiren Schuster, ''Rakiplerimize çok saygı duyuyoruz. Antalyaspor'un son maçını kazanıp gelecek olması onlar için moral oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında kaybetmemiz de bize ders oldu. Hiçbir şekilde kendimizi rahat bırakmamamız gerektiğini gördük. Her şeyi çok iyi yapmalıyız'' ifadelerini kullandı.