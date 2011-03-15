-SCHUSTER İSTİFA ETTİ İSTANBUL (A.A) - 15.03.2011 - Beşiktaş'ta istifasını yönetim kuruluna veren Alman Teknik Direktör Bernd Schuster, Spor Toto Süper Lig'de hafta sonunda Kayserispor ile oynayacağı maçın antrenmanında takımının başında yer aldı. Dün gece sözlü, bu sabah da yazılı olarak istifasını verdiği öğrenilen Schuster yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana kondisyon çalışmasıyla başlayan siyah-beyazlılar, pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Yarım saatlik bölümü basına açık yapılan idman yaklaşık 1,5 saat sürerken, çalışmaya tedavisine devam edilen Onur Bayramoğlu katılmadı. İsmail Köybaşı ve Mert Nobre ise takımdan ayrı koşu yapmakla yetindi. Bu arada, çift kale çalışması sırasında sol ayak topuğuna darbe alan İbrahim Toraman, antrenmanı yarıda bıraktı. Kulüp doktoru Devrim Urgun, İbrahim Toraman'ın tedbir amaçlı olarak idmanı yarıda bıraktığını ve tedavisine başlandığını söyledi. Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek. -YÖNETİM KURULU TOPLANDI- Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, teknik direktör Bernd Schuster'in istifasını görüşmek üzere toplandı. Kulüp başkanı Yıldırım Demirören yönetiminde, Akaretler'deki kulüp binasında gerçekleştirilen toplantıda, yönetimin Alman teknik adamın istifa kararını görüşeceği ve karara bağlayacağı öğrenildi.