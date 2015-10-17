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Yaşam

Schumacher'in tedavisi için 53.7 milyon lira harcandı

Schumacher'in ailesi tedavi masraflarını karşılamak için Norveç'te bulunan tatil evi ve özel jetini satmak zorunda kaldı

17 Ekim 2015 17:01

2013 Aralık'ta Fransız Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu komaya giren efsane pilot Michael Schumacher'in tedavisi için şu ana kadar 12 milyon pound (53.7 milyon lira) ödendiği ortaya çıktı.

Milliyet’te yer alan habere göre, Fransız Alpleri'nde 2013 Aralık'ta yaptığı kayak kazası sonucunda bitkisel hayata giren ve şu ana kadar komadan çıkamayan efsane pilot Michael Schumacher'in iyileşebilmesi için ortaya büyük servetin döküldüğü ortaya çıktı.

Formula 1'in gelmiş geçmiş en iyi pilotu olarak gösterilen Schumi'nin tedavisi için haftalık 115 bin pound olmak üzere şu ana kadar toplam 12 milyon pound (53.7 milyon lira) harcandığı bildirildi.

Doktor, hemşire ve terapistler de dahil olmak üzere 15 sağlık görevlisi, İsviçre'nin Cenevre kentinde Schumacher'in iyileşebilmesi adına mücadelesini sürdürüyor.

Schumacher'in ailesi tedavi masraflarını karşılamak için Norveç'te bulunan tatil evi ve özel jetini satmak zorunda kaldı. 

 

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