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Yaşam

Schumacher'in otomobili açık arttırmada!

Michael Schumacher'in 1994'te ilk Formula 1 şampiyonluğunu kazandığı Formula 1 aracı eBay sitesinde açık arttırma ile satışa sunuldu.

11 Kasım 2009 02:00

Michael Schumacher'in 1994'te ilk Formula 1 şampiyonluğunu kazandığı Formula 1 aracı eBay sitesinde açık arttırma ile satışa sunuldu.

Dünyaca ünlü Formula 1 yarışçısı Michael Schumacher'in ilk şampiyonluğunu kazandığı otomobil, eBay'de satışa çıkarıldı.

Hala yarışlara katılabilecek durumda olduğu vurgulanan Benetton B194'ün satış fiyatı şimdilik 2.6 milyon euro! Fiyata 2 set tekerlek ve otomobilin bilgisayarının verilerinin yüklendiği bir dizüstü bilgisayar da dahil.

Şu ana kadar 200 fiyat teklifi verilen açık artırma, önümüzdeki pazartesi günü sonlanacak. Halen Toronto'da bulunan otomobilin, kargo bedeli ise 10 bin euro civarında...

eBay, ciddi olmayan alıcıların önüne geçebilmek için, açık artırmada teklif verecek kişilerin, adres-telefon ve kimlik bilgilerini kendilerine vermesini talep ediliyor.

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