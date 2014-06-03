'Schumacher'in hayata dönme şansı azalıyor'

Efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in durumunu değerlendiren eski Formula 1 sağlık delegesi Gary Hartstein, "Hayata dönme şansı her geçen gün azalıyor ve bu süre oldukça uzadı" dedi.

Eski Formula 1 sağlık delegesi oldukça karamsar açıklamalar yaptı ve efsane pilotun ailesine bir tavsiyede bulundu.

Komada yaşam savaşını sürdüren eski Formula 1 pilotu Michael Schumacher’in durumunu ele alan Gary Hartstein, efsane pilotun hayranlarını üzecek açıklamalar yaptı. Schumacher 30 Aralık’ta Fransa Alpleri’nde geçirdiği kayak kazasının ardından kaldırıldığı hastanede komaya girmişti.

Onur Dinçer'in Skorer'deki haberine göre, eski Formula 1 sağlık delegesi olan ve aynı zamanda anestezi uzmanı olan Hartstein, “Konuyla ilgili direkt bilgi sahibi değilim. Ancak kendisiyle ilgili işler yolunda gitseydi mutlaka bizi bilgilendirirlerdi. Hayata dönme şansı her geçen gün azalıyor ve bu süre oldukça uzadı” dedi.

Aradan 5 aylık bir sürenin geçtiğini ve bitkisel hayattaki bir insan için geri dönüşünün mümkün olmayacağı zaman periyoduna girildiğini belirten Hartstein, “Bir daha Schumacher’den hiç iyi haber alamayacağımızdan çok korkuyorum, hatta bundan neredeyse eminim. Bu noktada, ailesinin çıkıp bir basın açıklaması yapmasını tercih ederim” ifadelerini kullandı.