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Dünya
Deutsche Welle

Schumacher’in dosyası çalındı

Fransız Alpleri'nde geçirdiği kayak kazası sonucu uzun süre Grenoble'deki bir hastanede tedavi gören Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in hastalığına ait bilgileri içeren dosyanın çalındığı bildirildi.

24 Haziran 2014 12:55


Michael Schumacher'in menajeri Sabine Kehm dün akşam yaptığı açıklamada birkaç gündür bazı medya organlarına Michael Schumacher’e ait olduğu ileri sürülen hasta dosyasını satmak için girişimlerde bulunanlar olduğunu ifade etti. Kehm söz konusu belgelerin gerçek olup olmadığının bilinmediğini, ancak Schumacher’e ait belgelerin çalındığı bilgisinin doğru olduğunu kaydetti.

Grenoble'deki Üniversite Hastanesi'nin Schumacher'in İsviçre'deki bir hastaneye naklinin ardından geçen hafta hastalığıyla ilgili belgelerin çalındığını bildirdikleri belirtiliyor. Yerel basında yer alan haberlere göre Schumacher'in yaklaşık on sayfadan oluşan dosyasının ilk iki sayfası çalındı.

Schumacher'in menajeri Kehm hasta bilgilerin gizliliği ilkesine dikkat çekerek, bu belgelerin kamuoyuyla paylaşımının suç olduğunu vurguladı.

Alman Bild gazetesinde çıkan bir habere göre dosyayı çalanlar çeşitli medya kuruluşlarından söz konusu bilgiler karşılığında 48 bin euro talep etti.

Michael Schumacher, 29 Aralık'ta Fransız Alpleri'nde geçirdiği kayak kazası sonucu ağır bir beyin travması geçirmiş ve Grenoble kentindeki bir hastanede ameliyata alınmıştı. Schumacher'in sağlık durumu uzun süre hayati tehlikesini korumuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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