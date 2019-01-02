Schumacher'in ailesi açıkladı: 50. yaş günü için bir hediye hazırladık

Michael Schumacher, 2013 yılında geçirdiği kayak kazasından bu yana, iyileşme savaşını sürdürüyor. Yaklaşık 5 yıl komada kaldıktan sonra, İsviçre'deki evinde bakımına devam edilen Schumacher, perşembe günü 50. yaş gününü kutlayacak. Schumacher'in son sağlık durumu hakkında bilgi vermeye yanaşmayan ailesi, doğum günü öncesi bir mesaj yayımladı.

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"Michael'ın 50. yaşını birlikte kutlayacağımız için çok mutluyuz. Kalbimizin en derinlerinde bunu hep beraber yapacağımız için hepinize çok teşekkür ediyoruz" diyen ailesi, Keep Fighting kurumu ile birlikte Michael'a hediye olarak sanal bir müze hazırladıklarını söyledi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Keep Fighting Kurumu olarak ona bir hediye hazırladık. Sanal bir müze… Resmi Michael Schumacher aplikasyonu yarın çıkacak ve onun başarılarını tekrar görebileceğiz. Bu aplikasyon, onun hakkını vermek için yaptığımız dönüm noktalarından biri. Başarılarını bu şekilde kutlayacağız. Umarım keyif alırsınız. Michael, yaptıklarıyla gurur duymalı, bizler de onunla gurur duymalıyız. Onu hatırlamak ve zaferlerini kutlamak istiyoruz."

"En iyi eller tarafından bakılıyor"

Bundan sonra da, efsanevi pilotun sağlık durumu hakkındaki gizliliğin korunacağını vurgulayan ailenin açıklamasında, "Michael'in en iyi eller tarafından bakıldığından kesinlikle emin olabilirsiniz. Ona yardım etmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Schumacher, 7 Dünya Şampiyonluğu ve 91 yarış galibiyeti ile tüm zamanların en iyi Formula 1 pilotu unvanını elinde tutuyor.