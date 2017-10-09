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Schumacher’den haber var: Tekrar komaya girdi, boyu 14 cm kısaldı!

F1 pilotunun 1.74’lük boyunun 1.60 cm'ye, kilosunun da 45’e düştüğü açıklandı

09 Ekim 2017 13:26

Geçirdiği kaza sonrası ‘travmatik beyin hasarı’ nedeniyle Aralık 2013’ten beri tedavi gören Formula 1 pilotu Michael Schumacher’in boyunun 14 cm kısaldığı açıklandı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, 48 yaşındaki Schumacher tekrar komaya girdi. 24 saat suni solunum cihazına bağlı olan Schumacher’in sürekli olarak doktor gözetimi altında.

Ünlü pilotun eşi geçen ay tedaviyi ABD’de sürdürme kararı almıştı. 2016 yılının şubat ayında efsane pilotu İsviçre’deki evinde ziyaret eden Ferrari eski patronu Luca di Montezemolo, Schumacher’in durumunun iyiye gitmediğini açıklamış ancak detay vermekten kaçınmıştı. CNN‘e bir söyleşi veren ancak Schumacher’i ziyaret edip etmediğiyle ilgili bilgi açıklamayan Montezemolo “Schumacher’in reaksiyon verdiğini bilmek beni mutlu ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

Yaklaşık bir yıl önce ünlü pilotun son sağlık durumu ortaya çıkmıştı: “Terapistlerin yardımı olmadan ayakta bile duramıyor.”

 

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