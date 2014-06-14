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Yaşam

Schumacher yoğun bakımdan çıkarıldı mı?

Michael Schumacher'in rehabilitasyon odasına nakledildiği iddia edildi

14 Haziran 2014 10:20

Kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu komaya giren Formula 1 eski pilotu Michael Schumacher'in yoğun bakım ünitesinden çıkarıldığı öne sürüldü.    

Alman Bunte dergisinin haberine göre, yapay komadan uyandırma süreci devam eden Michael Schumacher'in rehabilitasyon odasına nakledildiği iddia edildi.

Dergi, Schumacher'in hayati tehlikeyi atlattığını ancak eski pilotun tamamen iyileşme ihtimalinin zayıf olduğuna dikkat çekti.

Benzer bir açıklama geçtiğimiz hafta Schumacher'in doktorundan gelmişti. Doktor, iyi haber beklememeleri konusunda Schumacher'in hayranlarını uyarmıştı.

Fransız Alplerinde kayak yaparken düşen Michael Schumacher yaklaşık 24 haftadır komada. Ünlü pilotun tedavisi Fransa'da bir hastanede sürüyor.

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