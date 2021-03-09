Schumacher soyadı, 9 sene aradan sonra Formula 1 pistlerine dönüyor

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Formula 1 pistlerinde bu sezon birçok kişi tarafından tüm zamanların en iyisi olarak kabul edilen Michael Schumacher'in son yarışından 9 sene sonra oğlu Mick Schumacher yarışacak.

Bu sezon Haas için yarışcak olan Mick Schumacher, bu hafta sonu sezon öncesi testi için kameralar karşısında VF-21'i kullanacak.

Mick, "Formula 1'deki 20 pilottan biri olmak çok özel bir his. Yaklaşık 15 yıldır bunun hayalini kuruyorum ve şimdi gerçek oldu. Çok duygusal ve güzel bir durum" dedi.

Babasının Formula 1'de ilk yarışına tam 30 yıl önce çıktığına dikkat çeken Mick, "Bu, mevcut durumu daha da duygusal kılıyor" diye konuştu.

Michael Schumacher'in pistte olduğu 306 grand prix'nin birincisi 1991 Belçika Grand Prix'siydi. Sıralama turlarını birinci bitiren Schumacher, yarıştan birinci turda çekilmek zorunda kalmıştı.