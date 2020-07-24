Schumacher ismi Formula 1'e ne zaman dönecek?

T24 Dış Haberler

Ferrari, Formula 1 tarihinin en başarılı pilotu Michael Schumacher'in oğlu Mick'in Formula 2'de kaydettiği ilerlemeden memnun olduklarını, ancak onu F1'e çıkarmadan önce "daha fazlasını görmeleri gerektiğini ifade etti.

F1'de yarışmak için gerekli olan "süper ehliyet"i alabilmek için Schumacher'in Formula 2'de bu sezon ilk 6'da bitirmesi gerekiyor. Ferrari, hak kazanabilmesi durumunda Schumacher'in Ferrari motoru kullanan Alfa Romeo'da bir koltuk kapmasını sağlayabilir.

Schumacher'in geçen seneye kıyasla ilerleme kaydettiğini görebildiğini ifade eden Ferrari takım patronu Mattia Binotto, genç yarışçının F1'e tırmanabilmek için başarılı sonuçlar almaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Gelecek yılın karar vermek için çok erken olacağını ifade eden Binotto, F2'de göstereceği performansın belirleyici olacağını ifade etti.

Binotto, gerekli ilerlemeyi kaydettiğine inandıkları zaman Mick'e Formula 1'de bir koltuk vereceklerini söyledi.