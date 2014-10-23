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Spor
Deutsche Welle

Schumacher ilerleme kaydediyor

Michael Schumacher’in Fransız doktoru, eski Formula 1 şampiyonunun bir ila üç yıl içinde iyileşebileceğini söyledi.

23 Ekim 2014 21:14


2013 yılının aralık ayında kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası ağır yaralanan eski Formula 1 şampiyonu Michael Schumacher'in durumunda iyileşme olduğu kaydedildi.

Kazadan bu yana Sachumacher'i tedavi eden doktor Jean-Francois Payen, eski Formula 1 pilotunun iyileşmesinin 1 ila 3 yıl arasında sürebileceğini belirtti.

RTL'e konuşan Payen, "Bazı ilerlemeler kaydettim, ancak ona zaman vermemiz gerektiğini söylemeliyim” dedi.

Payen ayrıca, “Diğer hastalarda olduğu gibi bir ila üç yıllık bir süre öngörüyoruz, bu nedenle sabırlı olmalısınız“ ifadelerini kullandı.

Payen, Schumacher'i kaza sonrası Grenoble'daki hastanede tedavi etmişti. Şimdi de Schumacher'in İsviçre'de kaldığı evde kaydettiği ilerlemeleri izliyor.

Payen, Schumacher'in iyileşmesinde eşi Corrina’nın rolüne de övgüde bulundu.

Kaza sonrası beyni daha fazla zarar görmesin diye suni komaya sokulan Schumacher, haziran ayında uyanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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