Schumacher her şeyi yeniden öğrenecek!

Geçirdiği kayak kazasının ardından uzun süredir yoğun bakımda yaşam savaşı veren Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Peter Hutchinson yaptığı açıklamada, "Schumacher uyandığunda yürümeyi, konuşmayı ve yemek yemeyi yeniden öğrenmek zorunda kalacak. Her şeyin değiştiği bir dünyaya dönecek. Schumacher artık Schumacher gibi olmayacak. Onun için kolay olmayacak ama yeni yaşam koşullarıyla başa çıkmak zorunda kalacak" diye konuştu.

Şimdiye kadar verdiği savaşta başarılı olan Schumacher, 29 Aralık 2013'ten bu yana yoğun bakımda tutuluyor.