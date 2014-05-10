T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Schumacher her şeyi yeniden öğrenecek!

Schumacher bugün dahil tam 132 gündür yoğun bakımda yaşam ünitesine bağlı yaşıyor

10 Mayıs 2014 13:13

Geçirdiği kayak kazasının ardından uzun süredir yoğun bakımda yaşam savaşı veren Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. 

Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Peter Hutchinson yaptığı açıklamada, "Schumacher uyandığunda yürümeyi, konuşmayı ve yemek yemeyi yeniden öğrenmek zorunda kalacak. Her şeyin değiştiği bir dünyaya dönecek. Schumacher artık Schumacher gibi olmayacak. Onun için kolay olmayacak ama yeni yaşam koşullarıyla başa çıkmak zorunda kalacak" diye konuştu.

Şimdiye kadar verdiği savaşta başarılı olan Schumacher, 29 Aralık 2013'ten bu yana yoğun bakımda tutuluyor.

ETİKETLER

michael schumacherdoktoryoğun bakımhastanesağlıkkaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24