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Spor
Deutsche Welle

Schumacher hastaneden ayrıldı

Ünlü F-1 dünya şampiyonu Michael Schumacher’in tedavisine evde devam edileceği bildirildi. Schumacher, 2013 yılında kayak kazasında ağır yaralanmıştı.

09 Eylül 2014 19:44

Michael Schumacher'in menajeri Sabine Kehm, yaptığı
açıklamada, “Yaralanmasından sonra geçen zorlu
hafta ve aylarda bir hayli ilerleme kaydetti. Ancak önünde hâlâ uzun ve zorlu bir yol var” dedi.
Schumacher'in, 29 Aralık 2013 tarihinde Fransız
Meribel tatil kasabasında geçirdiği kazada, beyninde ağır
bir travma meydana gelmişti. Grenoble'daki hastanede uzun süre suni komada tutulan Schumacher, ocak
ayı sonunda uyandırılmaya başlanmıştı.
Kehm, haziran ayında yaptığı açıklamada
45 yaşındaki sporcunun artık komada olmadığını açıklamıştı. O
dönemden beri, Schumacher, Lozan'daki üniversite hastanesinde tedavi görüyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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F-1Michael SchumacherSchumacherSabine KehmAralıkFransız MeribelSchumacher LozanDeutsche Welle Türkçe dpa/sid BS/BÖ

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