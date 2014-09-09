Schumacher hastaneden ayrıldı

Michael Schumacher'in menajeri Sabine Kehm, yaptığı
açıklamada, “Yaralanmasından sonra geçen zorlu
hafta ve aylarda bir hayli ilerleme kaydetti. Ancak önünde hâlâ uzun ve zorlu bir yol var” dedi.
Schumacher'in, 29 Aralık 2013 tarihinde Fransız
Meribel tatil kasabasında geçirdiği kazada, beyninde ağır
bir travma meydana gelmişti. Grenoble'daki hastanede uzun süre suni komada tutulan Schumacher, ocak
ayı sonunda uyandırılmaya başlanmıştı.
Kehm, haziran ayında yaptığı açıklamada
45 yaşındaki sporcunun artık komada olmadığını açıklamıştı. O
dönemden beri, Schumacher, Lozan'daki üniversite hastanesinde tedavi görüyordu.