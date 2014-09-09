Schumacher hastaneden ayrıldı

Michael Schumacher'in menajeri Sabine Kehm, yaptığı

açıklamada, “Yaralanmasından sonra geçen zorlu

hafta ve aylarda bir hayli ilerleme kaydetti. Ancak önünde hâlâ uzun ve zorlu bir yol var” dedi.

Schumacher'in, 29 Aralık 2013 tarihinde Fransız

Meribel tatil kasabasında geçirdiği kazada, beyninde ağır

bir travma meydana gelmişti. Grenoble'daki hastanede uzun süre suni komada tutulan Schumacher, ocak

ayı sonunda uyandırılmaya başlanmıştı.

Kehm, haziran ayında yaptığı açıklamada

45 yaşındaki sporcunun artık komada olmadığını açıklamıştı. O

dönemden beri, Schumacher, Lozan'daki üniversite hastanesinde tedavi görüyordu.

