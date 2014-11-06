'Schumacher bir daha kazadan önceki insan olamayacak'

Ferrari takımında Michael Schumacher ile uzun yıllar çalışan Gary Hartstein, "İyileşmesi mümkün görünmüyor" sözleriyle, Alman pilotun geçirdiği kazadan önceki eski haline dönemeyeceğini söyledi.
Doktor Hartstein, "Tekrar konuşabilecek mi? Yürümeyi becerebilecek mi? Yardım almadan yemek yiyebiliecek mi? Doktorlar bunu bilmiyor. En gerçekçi olasılık Schumacher'in asla kazadan önceki insan olmayacağı" ifadelerini kullandı.
Schumacher Fransa Alpleri'nde geçtiğimiz yılın Aralık ayında geçirdiği kayak kazasının ardından komaya girmişti. Grenoble hastanesine kaldırılan, oradan Lozan hastanesine nakledilen Schumi, rehabilitasyon sürecini evinde geçirmesi için taburcu edilmiş ve İsviçre'deki evine gönderilmişti.