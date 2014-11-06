T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Schumacher bir daha kazadan önceki insan olamayacak'

Ferrari'nin eski doktoru Gary Hartstein, efsane pilot Michael Schumacher'in sağlık durumu hakkında konuştu

06 Kasım 2014 12:13

Ferrari takımında Michael Schumacher ile uzun yıllar çalışan Gary Hartstein, "İyileşmesi mümkün görünmüyor" sözleriyle, Alman pilotun geçirdiği kazadan önceki eski haline dönemeyeceğini söyledi.

Doktor Hartstein, "Tekrar konuşabilecek mi? Yürümeyi becerebilecek mi? Yardım almadan yemek yiyebiliecek mi? Doktorlar bunu bilmiyor. En gerçekçi olasılık Schumacher'in asla kazadan önceki insan olmayacağı" ifadelerini kullandı.

Schumacher Fransa Alpleri'nde geçtiğimiz yılın Aralık ayında geçirdiği kayak kazasının ardından komaya girmişti. Grenoble hastanesine kaldırılan, oradan Lozan hastanesine nakledilen Schumi, rehabilitasyon sürecini evinde geçirmesi için taburcu edilmiş ve İsviçre'deki evine gönderilmişti.

ETİKETLER

Michael Schumachertedavihastanedoktor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24