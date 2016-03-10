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Dünya
Deutsche Welle

Schulz Türklere hakaret eden parlamenteri dışarı attı

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, Türklere hakaret eden aşırı sağcı Yunan parlamenteri AP genel kurulundan dışarı attı.

10 Mart 2016 00:13

Avrupa Parlamentosu'nun genel kurulunda bugün Türkiye ile AB arasında pazarlıkları
süren sığınmacı planı ele alındı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, tartışma sırasında söz alan ve ”Bilimsel
literatürde (Osmanlı) Türkler bir köpek gibi. Türkleri barbarlar, pis yalancılar olarak
tarif edebiliriz", "Türkler vahşi köpek gibi düşmana karşı savaştığında kaçıyor…’’
şeklindeki ırkçı ifadelerle Türklere hakaret eden aşırı sağcı Altın Şafak partisinden
Avrupa Parlamentosu milletvekili Eleftherios Synadinos'un salondan dışarı
çıkarılmasını istedi. Synadinos, Schulz'un görevlilerin kendisini dışarı çıkaracağını
söylemesi üzerine salonu terk etti.

Schulz, Synadinos'un önce ifadesinin alınacağını, daha sonra hakkında nasıl bir işlem
yapılacağına karar verileceğini söyledi. Schulz, "Bir temel karar" alınması gerektiğini
belirterek, parlamentoda 'kırmızı çizgiyi aşan' çok sayıda milletvekili olduğuna dikkat
çekti.

Son Avrupa Parlamentosu seçimlerinden bu yana parlamentoda 100'den fazla
milletvekili Avrupa şüphecisi ve Avrupa düşmanı partileri temsil ediyor. Bu
milletvekillerinden kimileri, aşırı sağcı ve yabancı düşmanı görüşleri savunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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