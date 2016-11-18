Schulz: Türkiye-AB müzakereleri kesilmemeli

„Mindener Tageblatt“ adlı gazeteye yaptığı açıklamalarda sosyal demokrat politikacı Martin Schulz, "Diyalogsuzluk hiçbir zaman ilerleme sağlamamıştır, daha ziyade gerginliklerin tırmanmasına önayak olmuştur” diye konuştu. Türkiye ile devam eden müzakerelerin kesilmesinden kimsenin kazancı olmayacağına işaret eden Schulz, “Tam tersine Türkiye’deki gelişmelere etkide bulunmak ve bazı şeylerin daha iyiye gitmesini sağlamak üzere elimizdeki önemli bir imkândan mahrum kalmış oluruz” ifadelerini kullandı.

"İdam cezası gelirse müzakelereler sona erer"

AP Başkanı Martin Schulz, Ankara ile müzakerelerin sadece Türkiye’nin idam cezasını yeniden uygulamaya koyması durumunda sürdürülme şansının kalmayacağını da vurguladı ve bu durumda görüşmelerin otomatikman sonlandırılacağına işaret etti.

Martin Schulz, Sosyal Demokrat Parti’nin başbakan adayı olup olmayacağı konusunu ise açık bıraktı ve bu konuda partisinin zamanı geldiğinde kararını vereceğini söylemekle yetindi. Gazetecilerin "AP Başkanı olarak görevde kalmak mı istiyorsunuz” yönündeki sorusuna ise Schulz, 17 Ocak 2017 tarihine kadar AP Başkanı olarak göreve seçilmiş olduğunu hatırlattı ve daha sonraki kararı zamanı geldiğinde açıklayacağını belirtti.

Martin Schulz, şimdiki Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’den boşalacak göreve, aynı zamanda partisinin başbakan adaylığını da üstlenmesi durumunda talip olacağı yolunda “Frankfurter Allgemeine Zeitung”da çıkan bir haberi yalanlamıştı.

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dpa/ÇA/BÖ