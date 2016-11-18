T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Schulz: Türkiye-AB müzakereleri kesilmemeli

Steinmeier'in halefi olarak Almanya dışişleri bakanlığı için adı geçen Avupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin kesilmesinden yana olmadığını açıkladı.

18 Kasım 2016 18:30

„Mindener Tageblatt“ adlı gazeteye yaptığı açıklamalarda sosyal demokrat politikacı Martin Schulz, "Diyalogsuzluk hiçbir zaman ilerleme sağlamamıştır, daha ziyade gerginliklerin tırmanmasına önayak olmuştur” diye konuştu. Türkiye ile devam eden müzakerelerin kesilmesinden kimsenin kazancı olmayacağına işaret eden Schulz, “Tam tersine Türkiye’deki gelişmelere etkide bulunmak ve bazı şeylerin daha iyiye gitmesini sağlamak üzere elimizdeki önemli bir imkândan mahrum kalmış oluruz” ifadelerini kullandı.

"İdam cezası gelirse müzakelereler sona erer"

AP Başkanı Martin Schulz, Ankara ile müzakerelerin sadece Türkiye’nin idam cezasını yeniden uygulamaya koyması durumunda sürdürülme şansının kalmayacağını da vurguladı ve bu durumda görüşmelerin otomatikman sonlandırılacağına işaret etti.

Martin Schulz, Sosyal Demokrat Parti’nin başbakan adayı olup olmayacağı konusunu ise açık bıraktı ve bu konuda partisinin zamanı geldiğinde kararını vereceğini söylemekle yetindi. Gazetecilerin "AP Başkanı olarak görevde kalmak mı istiyorsunuz” yönündeki sorusuna ise Schulz, 17 Ocak 2017 tarihine kadar AP Başkanı olarak göreve seçilmiş olduğunu hatırlattı ve daha sonraki kararı zamanı geldiğinde açıklayacağını belirtti.

Martin Schulz, şimdiki Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’den boşalacak göreve, aynı zamanda partisinin başbakan adaylığını da üstlenmesi durumunda talip olacağı yolunda “Frankfurter Allgemeine Zeitung”da çıkan bir haberi yalanlamıştı.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa/ÇA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SteinmeierAlmanyaAvupa ParlamentosuBaşkanı Martin Schulz TürkiyeTageblatt&ldquo;Martin SchulzSchulzTürkiye&rsquo;dekiBaşkanı Martin Schulz AnkaraTürkiye&rsquo;ninSchulz Sosyal Demokrat Parti&rsquo;ninBaşkanıOcak Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24