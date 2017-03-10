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Dünya
Deutsche Welle

Schulz: Türk hükümeti kırmızı çizgiyi aştı

Sosyal Demokrat Parti başbakan adayı Martin Schulz Türkiye hükümetinin Nazi benzetmeleriyle kırmızı çizgiyi aştığını söyledi.

10 Mart 2017 19:47

Bild gazetesine konuşan Martin Schulz Başbakan Angela Merkel'den Ankara'nın Nazi benzetmelerine tepki göstermesini istedi. Schulz "Orada bir başbakanın söylemesi gereken şudur: Artık yetti! Eğer Türk hükümet üyeleri bizi Nazi yöntemlerini kullanmakla suçluyorlarsa orada bir kırmızı çizgi aşılmıştır" diye konuştu.

Avrupa Parlamentosu eski Başkanı Schulz "(Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan) şunu iyi bilmelidir: Dost bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak burada memnuniyetle karşılanır. Ancak Türkiye'deki siyasi çatışmaları Almanya'ya taşımasına da izin vermeyeceğiz” dedi.

Alman sosyal demokrat siyasetçi, "Erdoğan kurallara uymak zorundadır. Başbakanın ona bunu izah etmesi gerekir” diye konuştu.

Erdoğan, Türk bakanların Almanya'daki referandum etkinliklerinin iptali üzerine "Sizin şu uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Bunları dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Biz artık o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. Ben biliyordum ki Almanya bunları bırakalı çok oldu ama yanılmışım" ifadelerinde bulunmuştu.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP / EC, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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