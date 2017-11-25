Schulz büyük koalisyon için görüşmelere hazır

Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Martin Schulz, büyük koalisyona kati surette karşı çıkan partinin genç kanadı ''Genç Sosyalistler''e (Jusos) seslendi. Saarbrücken'de düzenlenen Jusos'un kongresinde konuşan Schulz, ''Cumhurbaşkanı beni bir görüşmeye davet ettiği takdirde, bu talebi reddedemeyeceğimi ve reddetmek istemediğimi anladığınızı biliyorum'' dedi.

''Büyük koalisyonu kurma çabasında'' olmadığını vurgulayan Schulz, ''Azınlık hükümeti ya da erken seçimler için de çabalamıyorum. Benim desteklediğim, insanların hayatını her geçen gün daha da iyi hale getirmek için en iyi yollar üzerinde konuşmamız'' ifadelerini kullandı. Schulz ayrıca Sosyal Demokratları fikirlerin parlaklığına kapılarak pratik siyasetten kopmakla eleştiren ünlü Alman yazar Günter Grass'ın sözlerine de atıfta bulunarak, ''Hangisi daha önemli; çözümlerin parlaklığı mı yoksa insanların günlük hayatlarındaki iyileşme mi?'' diye konuştu.

''Siyaset dinamik bir süreç''

SPD lideri, kendileri için şu anda önemli olanın taleplerini hayata geçirmek için nasıl etkili olabileceklerini gözden geçirmek olduğunu vurguladı. Siyasetin dinamik bir süreç olduğunu ve dünyanın dönmeye devam ettiğini söyleyen Schulz, kimi AB ülkelerinin SPD'yi gelecekte Almanya'da iktidarda görmek istediklerini açıkladı.

Öte yandan partinin genç sosyalist kanadı Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti arasında olası bir büyük koalisyona kesin olarak karşı çıkıyor. Jusos başkanı Kevin Kühnert, ''Büyük Koalisyon büyük bir zırva'' ifadelerini kullanmış ve kendilerinin büyük koalisyonlara karşı ''siper'' olduklarını söylemişti. Kühnert'in görevini devraldığı eski başkan Johanna Uekermann ise daha radikal ifadeler kullanarak, ''Ülkenin iyiliğini düşünürken, kendi partimizi de unutmamamız gerek. Büyük koalisyon, SPD olarak sahip olduğumuz güvenilirliğin son kıvılcımı için ölümcül bir darbe olur'' diye konuşmuştu.

''Jamaika'' olarak adlandırılan Hristiyan Birlik partileri (CDU-CSU), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasındaki koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine gözler yeniden büyük koalisyon seçeneğine çevrilmişti. SPD, Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve CDU'nun kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile koalisyona gitmeyeceğini kesin bir dille ifade etmiş, ancak erken seçimlerin önüne geçmek istediği belirtilen Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’ın devreye girmesi üzerine büyük koalisyon görüşmesinin gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Tarafların perşembe günü Belleuve Sarayı'nda biraraya gelmesi bekleniyor.

DW/dpa, SÖ/BÖ

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