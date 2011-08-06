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Spor

SCHOLES YEŞİL SAHALARA VEDA ETTİ MANCHESTER (A.A)

06 Ağustos 2011 15:25

-SCHOLES YEŞİL SAHALARA VEDA ETTİ MANCHESTER (A.A) - 06.08.2011 - Manchester United'ın orta saha oyuncularından Paul Scholes (36), dün takımının ABD'nin Cosmos takımıyla yaptığı jübile maçıyla yeşil sahalara veda etti. 17 sezonda 676 kez Manchester United forması giyen Scholes'un jübilesinde Manchester United, Cosmos'u 6-0 mağlup etti.  Maçın 8. dakikasında takımının ilk golüne imza atan Scholes'u maçtan sonra kutlayanlar arasında efsanevi Brezilyalı futbolcu Pele de yer aldı. Scholes, yaptığı konuşmada ''Umarım onlara iyi hatıralar bırakmışımdır'' dedi. Paul Scholes, İngiltere Milli Takımında da 66 kez forma giydi.

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