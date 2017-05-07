Schleswig-Holstein eyalet seçimlerini CDU kazandı

Almanya'nın Schleswig-Holstein Eyaleti'nde yapılan parlamento seçimlerinden, Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) birinci parti olarak çıktı. Alman kamu televizyonları ARD ve ZDF'in ilk tahminlerine göre, Daniel Günther'in liste başı aday olduğu CDU oyların yaklaşık yüzde 34'ünü aldı.

Eyalet hükümetinde koalisyonun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oy oranı ise yüzde 26 civarında kaldı. Böylelikle Eyalet Başbakanı Torsten Albig liderliğindeki Sosyal Demokratların oyları, Hristiyan Demokratların 7 puan gerisinde kaldı.

Eyalette beş yıl önce yapılan seçimlerde ise CDU'nun oyları yüzde 30,8, SPD'nin ise yüzde 30,4 olmuştu.

Almanya'da eylül ayında yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Sosyal Demokratlar bir eyalette daha oy kaybına uğramıştı. Martin Schulz'un lideri ve başbakan adayı olduğu partinin, mart ayı sonunda Saar Eyaleti'nde yapılan seçimlerde de oy oranı düşmüştü.

Diğer partilerin oyları

Schleswig-Holstein Eyaleti Çevre Bakanı Robert Habeck liderliğindeki Yeşiller oyların yaklaşık yüzde 13'ünü aldığı tahmin ediliyor.

Liberal çizgideki Hür Demokrat Parti (FDP) oyların yaklaşık yüzde 11,5'ini alarak seçimlerden dördüncü parti olarak çıktı. Hür Demokratların liste başı adayı Wolfgang Kubicki'ydi.

AfD eyalet meclisinde

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) oyların yüzde 5,5'unu alarak eyalet meclisine girmeyi başardı. Böylelikle, Schleswig-Holstein Meclisi AfD'nin temsil edildiği 16 eyalet parlamentosunda 12'incisi oldu.

Schleswig-Holstein Eyaleti'nde yüzde 5 seçim barajından muaf tutulan, Danimarkalı azınlığın partisi Güney Schleswig Seçmen Birliği (SSW) oyların yüzde 3,5'unu alarak parlamentoya girdi.

Oyların yüzde 3,5'unu alan Sol Parti seçim barajını aşamadı. Korsanlar ise yüzde 1 oy oranı geçen seçimlerin aksine parlamentoya girmeyi başaramadı.

Koalisyon seçenekleri

Bu seçim sonuçlarıyla eyalette, Başbakan Torsten Albig liderliğindeki SPD-Yeşiller-SSW koalisyonunun iktidarını sürdüremeyeceği tahmin ediliyor.

CDU'nun liste başı adayı Daniel Günther'in hükümet kurma görevini üsteleneceği, Günther'in CDU-FDP-Yeşiller koalisyonunu tercih ettiği biliniyor. Diğer bir koalisyon seçeneği olan CDU-SPD hükümetine ise ne Günther ne de Albig sıcak bakıyor.

16 yaşındakiler oy kullandı

Seçim sonuçlarının bu akşam ilerleyen saatlerde kesinleşmesi bekleniyor.

Schleswig-Holstein Eyaleti'nde yaklaşık 2 milyon 300 bin seçmen bulunuyor. Bu seçimlerde ilk kez 16 yaşındakilere de seçme hakkı tanındı.

Almanya'da gelecek hafta sonu da göçmen nüfusun en yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde seçimler yapılacak.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa, JD/BÖ