Schitt’s Creek'teki malikane tekrar satışa çıkarıldı

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Aralarında son yılların gözde dizisi Schitt's Creek'in de bulunduğu 25 dizi ve filme sahne olan malikane tekrar satışa çıkarıldı.

İlk olarak şubat ayında satışa sunulan dev malikane, alıcı bulunamayınca fiyatı 15.7 milyon dolara düşürülerek tekrar satışa çıkarıldı. Schitt's Creek dizisinde Rose ve ailesi malvarlığını kaybetmeden önce bu malikanede yaşıyordu.

Kanada'nın Toronto kentinde bulunan malikanenin hem açık hem kapalı havuzu, golf simülatörü ve şarap mahzeni bulunuyor. Malikanede aynı zamanda 12 yatak odası ve 16 tuvalet bulunuyor.

Malikeneyi hayallerin uyacak bir biçimde yaptırdığını söyleyen Van Lapoyan, Toronto'dan daha sıcak bir yere yerleşmek istediği için malikaneyi satışa çıkardığını söyledi. Malikanede sadece 7 sene yaşayan Lapoyan, "Sanırım yapabileceğimi kanıtlamak için inşa ettim" dedi. Lapoyan, aynı zamanda evin kendisi ve eşi için ok büyük olduğunu söyledi.