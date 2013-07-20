T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Schindler'in listesi E-Bay'de satışa çıktı

Almanya'nın Nazi iktidarı döneminde bin 200 Yahudiyi öldürülmekten kurtaran ve işçi olarak kaydeden fabrikatör Oskar Schindler'in listesi E-Bay'de satışa sunuldu.

20 Temmuz 2013 18:27

Schindler'in listesinin açık arttırmaya çıkmasının ardından, 3 milyon dolar vereceklerini açıklayan Gary Zimet ve Eric Gazin'in, New York Post gazetesine verdikleri röportajda 'gerekirse 5'te veririz' dedikleri belirtildi.

Listenin 28 Temmuz'a kadar E-Bay'de kalacağı açıklandı. Henüz fiyat artıranın olmadığı söylendi.

14 Sayfalık listede 801 erkeğin ismi yer alıyor

Listeyi Schindler'in sekreteri Hilde Berger'in hazırladığı bildirildi. Buna benzer toplamda yedi liste olduğu, bunlardan dördünün çeşitli müze ve enstitülerde sergilendiği açıklandı.

Schindler'in listesi aynı ismi taşıyan, İrlandalı oyuncu Liam Neeson'un baş rolünü üstlendiği 1993 yapımı film ile meşhur edilmişti.

ETİKETLER

schindlerin listesiliam neesonoskar schindlerebay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24