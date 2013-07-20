Schindler'in listesi E-Bay'de satışa çıktı

Schindler'in listesinin açık arttırmaya çıkmasının ardından, 3 milyon dolar vereceklerini açıklayan Gary Zimet ve Eric Gazin'in, New York Post gazetesine verdikleri röportajda 'gerekirse 5'te veririz' dedikleri belirtildi.

Listenin 28 Temmuz'a kadar E-Bay'de kalacağı açıklandı. Henüz fiyat artıranın olmadığı söylendi.



14 Sayfalık listede 801 erkeğin ismi yer alıyor



Listeyi Schindler'in sekreteri Hilde Berger'in hazırladığı bildirildi. Buna benzer toplamda yedi liste olduğu, bunlardan dördünün çeşitli müze ve enstitülerde sergilendiği açıklandı.



Schindler'in listesi aynı ismi taşıyan, İrlandalı oyuncu Liam Neeson'un baş rolünü üstlendiği 1993 yapımı film ile meşhur edilmişti.