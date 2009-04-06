Schindler’in listesi Avustralya'da bulundu

Alman iş adamı Oskar Schindler'in İkinci Dünya Savaşı'nda kurtardığı Yahudilerin listesi Avustralya'daki bir kütüphanede bulundu.



Nazilerin uyguladığı politika çerçevesinde bir Yahudi'nin fabrikasının sahibi olan, ancak tüm gücünü savaş sırasında Yahudilere yardım etmek için kullanan ve daha sonra hayatının geri kalanını Yahudilerle iş ortaklığı yaparak geçiren Schindler'in kurtardığı 801 Yahudi'nin kimliği ve milliyeti, Sydney'deki New South Wales kütüphanesinde bir araştırmacı tarafından ortaya çıkarıldı.



BBC'nin haberine göre 13 sayfalık liste, "Schindler's Ark" kitabının Avustralyalı yazarı Thomas Keneally'nin notları arasında çıktı. 7 Oscar sahibi "Schidler's List" adlı film bu kitaptan uyarlanmıştı.



Listenin, İkinci Dünya Savaşı'nın bitimine yakın bir tarihte, 18 Nisan 1945'te kaleme alındığı ve Oskar Schindler'in kendisi tarafından derlendiği belirtildi.

