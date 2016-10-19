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Bilim / Teknoloji

Schiaparelli kapsülü Mars’a indi

TGO’nun taşıdığı Schiaparelli kapsülü, Mars’a indi

19 Ekim 2016 22:43

Avrupa Uzay Ajansı ve Rus Uzay Ajansı’nın ortak projesi ExoMars kapsamında 7 ay önce yola çıkan uzay aracı Trace Gas Orbiter’un (TGO) taşıdığı Schiaparelli kapsülü Mars’a indi.

Moskova ve Darmstadt'ta nefesler tutuldu. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Rus Uzay Ajansı (Roskosmos) ortak misyonunda sona gelindi.

Mars’tayaşam izleri bulabilmek amacıyla Trace Gas Orbiter (TGO) uzay aracı ile Kızıl Gezegen‘e gönderilen Schiaparelli test modülünün yedi ay süren yolculuk sonrası Mars’a iniş yaptı.

Kızıl Gezegen'e iniş, ExoMars projesinin bir parçasını oluşturuyor.

ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) uzay aracı, Mars atmosferi üzerinde incelemeler yapacak. Uzay aracının 17,5 metre genişliğinde güneş panelleri bulunuyor.

Schiaparelli’ti taşıyan uzay aracı TGO toplam 496 milyon kilometre yolculuk yaptı. TGO, pazar günü Schiaparelli’yi, gezegene 1 milyon kilometre mesafede serbest bırakmıştı.

Misyon kapsamında, Mars’taki jeolojik süreç ve kum fırtınaları hakkında da daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor. Schiaparelli’nin Mars’a inişi ExoMars misyonunun 2020’de başlayacak ikinci aşaması ExoMars Rover için bir test olacak.

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