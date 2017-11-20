T24 LogoT24 Logo
Dünya

Schengen giriş-çıkışlarına yeni kontrol sistemi getiriliyor

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Kasım (DHA) – Avrupa Konseyi Schengen sınırlarında denetimi artırmak amacıyla serbest dolaşım bölgesini ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının “giriş-çıkış” bilgilerini elektronik ortamda kayıt altına alan yeni bir sisteme geçm

20 Kasım 2017 20:30

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Kasım (DHA) – Avrupa Konseyi Schengen sınırlarında denetimi artırmak amacıyla serbest dolaşım bölgesini ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının “giriş-çıkış” bilgilerini elektronik ortamda kayıt altına alan yeni bir sisteme geçmeye ilişkin bir düzenleme yayınladı.
“Giriş-çıkış sistemi” olarak adlandırılan yeni düzenlemeye dair açıklama yapan Estonya İçişleri Bakanı Andres Anvelt “Schengen bölgesinin iyi işlemesi için dış sınırlarımızda sıkı bir kontrol çok büyük önem taşıyor. Giriş-çıkış sistemi dış sınır kontrollerinin iyileştirilmesine yardımcı olacak, izin verilen süreden fazla kalanların belirlenmesini kolaylaştıracak ve terörizmle mücadeleye destek olacak” dedi. 
Yeni sistem Schengen bölgesine giren üçüncü ülke vatandaşlarının giriş, çıkış ve red bilgilerini kayıt altına alacak. Buna göre, yeni giriş-çıkış sistemi ile;
- sınır kontrolü gecikmeleri azaltılacak,
- her ziyaretçinin Schengen bölgesinde ne kadar kaldığı otomatik olarak hesaplanacak ve kontrollerin kalitesi artacak,
- izin verilenden fazla süre kalanlar sistematik ve güvenilir bir şekilde belirlenecek,
- ziyaretçilerin seyahat geçmişlerini güvenlik güçleriyle paylaşarak terörle mücadelede iç güvenliği güçlendirecek.
Onaylanan yeni sistemin 20 gün içinde resmi gazetede yayınlanması ve 2020 yılında faliyete girecek şekilde kurulumuna başlanması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıKasım DHAAvrupa Konseyi SchengenEstonyaBakanı Andres AnveltGirişçıkışSchengenBunaOnaylanan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24