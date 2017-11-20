Schengen giriş-çıkışlarına yeni kontrol sistemi getiriliyor

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Kasım (DHA) – Avrupa Konseyi Schengen sınırlarında denetimi artırmak amacıyla serbest dolaşım bölgesini ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının “giriş-çıkış” bilgilerini elektronik ortamda kayıt altına alan yeni bir sisteme geçmeye ilişkin bir düzenleme yayınladı.

“Giriş-çıkış sistemi” olarak adlandırılan yeni düzenlemeye dair açıklama yapan Estonya İçişleri Bakanı Andres Anvelt “Schengen bölgesinin iyi işlemesi için dış sınırlarımızda sıkı bir kontrol çok büyük önem taşıyor. Giriş-çıkış sistemi dış sınır kontrollerinin iyileştirilmesine yardımcı olacak, izin verilen süreden fazla kalanların belirlenmesini kolaylaştıracak ve terörizmle mücadeleye destek olacak” dedi.

Yeni sistem Schengen bölgesine giren üçüncü ülke vatandaşlarının giriş, çıkış ve red bilgilerini kayıt altına alacak. Buna göre, yeni giriş-çıkış sistemi ile;

- sınır kontrolü gecikmeleri azaltılacak,

- her ziyaretçinin Schengen bölgesinde ne kadar kaldığı otomatik olarak hesaplanacak ve kontrollerin kalitesi artacak,

- izin verilenden fazla süre kalanlar sistematik ve güvenilir bir şekilde belirlenecek,

- ziyaretçilerin seyahat geçmişlerini güvenlik güçleriyle paylaşarak terörle mücadelede iç güvenliği güçlendirecek.

Onaylanan yeni sistemin 20 gün içinde resmi gazetede yayınlanması ve 2020 yılında faliyete girecek şekilde kurulumuna başlanması bekleniyor.