Schalke Mainz karşısında teselli buldu



Hafta içinde sahasındaki Chelsea maçında aldığı farklı yenilgiyle taraftarlarını üzen Schalke, Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’nın 13’üncü haftasında konuk ettiği Mainz'ı 4-1 yenerek teselli buldu. Maçın yıldızı 3 gol atan Schalkeli Klaas Jan Huntelaar (üst resim) oldu. Hollandalı yıldız, Schalke formasıyla attığı gol sayısını 101’e çıkardı. Mainz karşısında hakettiği bir sonuç alan Schalke, yeni teknik direktörü Roberto di Matteo yönetiminde evinde oynadığı dördüncü maçında dördüncü galibiyetini aldı ve gözünü puan cetvelinin üst sıralarına çevirdi.

Şampiyonlar Ligi’nde konuk ettiği di Matteo’nun eski takımı Chelsea karşısında alınan 5-0’lık farklı mağlubiyetten 4 gün sonraki maçın başrolünde Klaas Jan Huntelaar vardı. 31 yaşındaki yıldız 157’nci resmi maçında 9 ve 25’inci dakikalarda attığı gollerle hem yarım saat dolmadan takımını rahatlattı hem de Schalke formasıyla 100 gole ulaştı. Oyuna sonradan giren Tranquillo Barnetta'nın (54.) şık golünün ardından bir kez daha ağları havalandıran Huntelaar (61.) skoru belirledi. Ligin en çok berabere kalan takımı Mainz sezona iyi başlasa da daha sonra düşüşe geçti. Ligdeki son dokuz maçında 1 galibiyet alan Mainz’ın Schalke karşısındaki tek golünü Shinji Okazaki kaydetti (44.). Japon oyuncunun ligdeki gol sayısı Huntelaar gibi 7’ye ulaştı.

Ren derbisinin yıldızı Hakan Çalhanoğlu’ydu

Bayer Leverkusen komşusu Köln’ü farklı mağlup etti. Kırmızı-siyahlılar 55’inci Ren derbisinde 1-0 geriye düşmesine rağmen ligin yeni takımı Köln karşısında 5-1’lik bir galibiyet aldı. Üç gün önce Şampiyonlar Ligi’nde Monaco’ya kaybeden ev sahibi takımın bu maçtaki galibiyetinde Hakan Çalhanoğlu’nun üstün oyunu etkili oldu. 26’ncı dakikada Karim Bellarabi'nin attığı beraberlik golünü hazırlayan Türk milli oyuncu, 61’inci dakikada kaydettiği şık serbest vuruş golüyle de takımını üstünlüğe taşıdı. Skora katkı sağlayan diğer isimler oyuna sonradan giren Josip Drmic (79./88.) ve bir kez daha Bellarabi (90.) oldu. Mattias Lehmann’ın henüz 4’üncü dakikadaki penaltı golü Köln’e teselli olamadı.

Augsburg yükselişte

Augsburg’un sahasında bileği bükülmüyor. Markus Weinzierl’in takımı düşme hattından kurtulma çabası veren Hamburg karşısında geriye düşmesine rağmen özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunuyla rakibini 3-1 yendi ve puan cetvelinin Avrupa kupalarına katılım sıralarındaki yerini sağlamlaştırdı. İlk yarıda iyi bir oyun ortaya koyan konuk Hamburg devreyi Rafael van der Vaart’ın golüyle (45+1) 1-0 önde kapattı. 50’nci dakikada Halil Altıntop ile beraberliği sağlayan ev sahibi takım Raul Bobadilla’nın golüyle 2-1 öne geçti (62.). Tartışmalı bir penaltı kararı sonrası skoru belirleyen isim Paul Verhaegh oldu (70.). Augsburg sahasında üst üste beşinci galibiyetini alarak rekor kırdı. Hamburg ise yedinci sezon yenilgisini aldı ve düşme hattında kaldı.

Hoffenheim’ın en sevdiği rakip

Cumartesinin akşam bölümünde oynanan maçında seyirciler gole doydu. Avrupa kupalarına katılmayı isteyen iki takımın mücadelesinde Hoffenheim puan almayı sevdiği rakibi Hannover’e bir kez daha üstünlük sağlayarak sahadan bu kez 4-3 galip ayrıldı. Hoffenheim’ın sahası Sinsheim’da kazanamayan Hannover toplamda iki beraberlik, beş yenilgiye ulaştı. Ev sahibi takım Pirmin Schwegler (19.), milli oyuncu Kevin Volland (37.), Eugen Polanski (59.) ve Niklas Süle ile (63.) sonuca gitti. Kaptan Lars Stindl’ın 2 (43./86.) ve eski Hoffenheimlı Joselu’nun golleri (53.) Hannover’e puan getirmeye yetmedi. Hoffenheim böylece en çok kazandığı rakibi karşısında sekizinci galibiyetini elde ederken üç haftalık yenilgi serisine de son vermiş oldu. Tayfun Korkut yönetiminde bu sezon iyi bir çizgi yakalayan Hannover ise geçen hafta kendi sahasında aldığı Leverkusen yenilgisinin ardından 13’üncü haftayı da puansız kapatmış oldu.

Bremen düşme hattından çıktı

Ligin köklü takımlarından Werder Bremen bu sezon alt sıralardan kurtulma çabası veriyor. Kadrodaki eksiklerine rağmen ligin yeni takımlarından Paderborn karşısında beklenenden daha iyi bir oyun sergileyen yeşil-beyazlılar sahadan 4-0 galip ayrıldı. Bu sezonki en farklı galibiyetini alan Bremen ekibi bu sonuçla düşme hattından çıktı. Geçen hafta kuzey Almanya derbisinde Hamburg karşısında sergiledikleri futbolun aksine daha atak bir görüntü çizen ev sahibi takım Zlatko Junuzovic’in (10.) serbest vuruştan ve ikinci yarının hemen başından Davie Selke (48.) ile Fin Bartels’in (50.) golleriyle farkı 3’e yükseltti. Perdeyi kapatan isim Bundesliga’daki ilk golüyle genç futbolcu Levent Ayçiçek oldu (80.). Yakaladığı az sayıda fırsatı kullanamayan konuk Paderborn ise puanı hakedecek bir futbol sergileyemedi.

Bayern görevini yaptı

Bayern Münih kendisiyle yarışmaya devam ediyor. Salı günü Manchester City'ye 3-2 yenilerek Şampiyonlar Ligi’nde ilk yenilgisini alan Bayern Münih Bundesliga’daki tartışmasız liderliğini sürdürüyor. Bavyera ekibi Hertha Berlin’i deplasmanda 1-0 yenerek ligde üst üste beşinci galibiyetini aldı. Bayern bir maçı eksik ikinci sıradaki Wolsburg ile arasındaki puan farkını 10’a çıkardı. Karşılaşmanın tek golünü 27’nci dakikada yaptığı şık vuruşla Arjen Robben kaydetti.

Stuttgart Huub Stevens ile güldü

Hafta içinde teknik direktör Armin Veh’nin istifası sonrası göreve getirilen Huub Stevens ikinci görev döneminin ilk maçında Stuttgart’a galibiyetle döndü. Kırmızı-beyazlı takım 3 haftalık yenilgi serisinin ardından cuma günü oynanan 13’üncü haftanın açılış maçında Freiburg deplasmanında 4-1'lik bir sonuç aldı. Farklı skorda Freiburglu oyuncuların bireysel hatalarının da etkisi vardı. Konuk takım, Freiburglu Darida’nın tek golüne (42.) Martin Harnik'in 2 (31./76.), Carlos Gruezo (52.) ve Timo Werner'in (68.) golleriyle karşılık verdi. Harnik’i düşüren Freiburglu Stefan Mitrovic 70’inci dakikada kırmızı kart görerek takımın 10 kişi bıraktı.

Bundesliga'da 13'üncü hafta pazar günü (30 Kasım) yapılacak iki karşılaşmayla tamamlanacak. TSİ 16:30'da başlayacak olan maçta lider Bayern ile arasındaki puan farkının daha fazla açılmasını istemeyen Wolfsburg Mönchengladbach'ı ağırlayacak. Hafta TSİ 18.30'da Eintracht Frankfurt ile Borussia Dortmund arasında oynanacak maçla sona erecek. Bir maçı eksik Dortmund puan cetvelinin son sırasına geriledi.