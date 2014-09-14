Schalke Gladbach’tan fark yedi



Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga’nın 3’üncü hafta karşılaşmasında Schalke, Borussia Mönchengladbach karşısında yine aradığını bulamadı. Gladbach deplasmanında 4-1 kaybeden mavi-beyazlılar rakibiyle oynadığı son yedi maçta altıncı yenilgisini aldı. Ev sahibi takım Andre Hahn’ın iki (17./50.), Max Kruse (56.) ve Raffael’in (79.) golleriyle sonuca gitti. Gladbach 4 golden 3’ünü hızlı gelişen kontra ataklarla bulurken rakip savunma bu ataklarda etkisiz kaldı. Schalke’nin teselli sayısını penaltıdan Eric Maxim Choupo-Moting attı (52.). Jens Keller’in takımının henüz ligde galibiyeti yok.

Kagawa golle döndü

Shinji Kagawa iki yıllık Manchester United macerasının ardından, eski takımı Borussia Dortmund’a golle döndü. Kagawa 41’nci dakikada takımını Freiburg karşısında 2-0 öne geçirdi. Dortmund sahadan 3-1 galip ayrıldı. Sarı-siyahlıların diğer gollerini Adrian Ramos (34.) ve Pierre-Emerick Aubameyang (78.) atarken Freiburg’un tek sayısını Oliver Sorg (90.) kaydetti. Milli maçta sakatlanan Marco Reus’un yokluğunda orta sahanın yükünü üstlenen Kagawa, sahada kaldığı 64 dakika boyunca sergilediği başarılı performansıyla yüzleri güldürdü. Dortmund teknik direktörü Jürgen Klopp da karşılaşma sonrası futbolcusunun etkili futbolundan memnuniyetini dile getirdi.

Bayern Münih de Stuttgart karşısında 2-0’lık skorla hakettiği bir galibiyet aldı. Bavyera ekibinde de uzun süreli sakatlığın ardından Franck Ribery de sahala golle döndü. Oyuna 68'inci dakikada dahil olan Fransız yıldız 85’nci dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi. Teknik direktör Pep Guardiola maç sonrası ‘Frank’a ihtiyacımız var’ ifadesini kullandı. Bayern Münih’i öne geçiren isim ilk yarıda Stuttgart savunmasının dalgınlığından faydalanarak penaltı noktası üzerinden yaptığı sert ve düzgün vuruşla Mario Götze oldu (27.). 3’üncü hafta sonunda puanını 7’ye yükselten son sezonun çifte şampiyonu, lider Bayer Leverkusen’i yakaladı.

Köln gol yemiyor

Bundesliga’ya bu sezon yükselen iki takımın mücadelesinden gol sesi çıkmadı. SC Paderborn ile FC Köln 0-0 berabere kalırken sergilenen futbol da vasatın üzerine çıkmadı. Köln üçüncü hafta sonunda henüz ligin gol yemeyen tek takımı

Hertha Berlin taraftarları bu hafta evlerine üzgün döndü. Başkent ekibi sahasındaki maçta Mainz’a 3-1 mağlup oldu. Konuk takımın gollerini Shinji Okazaki (36./90.) ve henüz iki hafta önce Hertha Berlin’den Mainz’a transfer olan Sami Allagui (70.) attı. Ev sahibi takımın şeref sayısını 86’ncı dakikada penaltıdan Ronny kaydetti.

Wolfsburg’u Oliç kurtardı

Hoffenheim, 1-1 biten maçta Wolfsburg'a 2 puan hediye etti. 55’inci dakikada Anthony Modeste’in golüyle (55.) öne geçen Hoffenheim, farkı artırmak yerine çekişmeli geçen son dakikalarda rakip takımın golüne engel olamadı. Wolfsburg’un tecrübeli forveti Ivica Olic 89’uncu dakikada attığı golle takımına 1 puanı getirdi. Wolfsburglu Josuha Guilavogui, uzatma dakikalarında gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Cuma günü oynanan haftanın açılış maçında lider Bayer Leverkusen ile Werder Bremen 3-3 berabere kaldı. Özellikle ikinci yarısı zevkli ve çekişmeli geçen maç sonunda ev sahibi Leverkusen bu sezon ligde ilk puanlarını kaybetti. Kırmızı-siyahlılar Tin Jedvaj (17.), serbest vuruştan Hakan Çalhanoğlu (63.) ve Heung-Min Son'un golleriyle sonuca gitti (73.). Werder Bremen'in gollerini Fin Bartels (45.), Franco di Santo (60.) ve Sebastian Prödl (85.) attı. Ev sahibi takım ilk yarıda birçok önemli fırsatı harcarken, Werder Bremen kontra ataklarla etkili oldu.

Bundesliga'da 3'üncü hafta bugün oynanacak iki karşılaşmayla tamalanacak. TSİ 16:30’da başlayacak olan maçta Eintracht Frankfurt Augsburg’u konuk edecek. Haftanın son maçında Hannover 96 ile Hamburg karşı karşıya gelecek. Kuzey derbisinin başlama saati TSİ 18:30.