Schalke 04 Teknik Direktörü Tedesco: "Takımım cesur oynadı"

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) -

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3\'üncü hafta müsabakasında Galatasaray kendi sahasında Schalke 04 ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Schalke 04 Teknik Direktörü Domenico Tedesco basın toplantısında konuştu.

Atmosfere hazırlanmalarına rağmen takımın etkilendiğini söyleyen Domenico Tedesco, \"Maç öncesi atmosferden bahsetmiştik. Buna hazırlansak da ilk 5-10 dakika bocaladık. Ancak sonrasında takımım cesur oynadı, onları tebrik ediyorum. Çok iyi fırsatlar yakaladık ancak değerlendiremedik. Sanırım bugün kazanan taraf biz olsaydık, bu haksız bir galibiyet olmazdı\" dedi.

\"İYİ BİR PERFORMANS ORTAYA KOYMAMIZ RAĞMEN GALİBİYETİ ALAMADIK\"

Takımın olumlu bir performans gösterdiğini söyleyen Tedesco, \"Ben her zaman olumlu düşünürüm. Takımımın olumlu performansı kafamda yer edecek. İyi bir performans ortaya koymamıza rağmen, galibiyeti alamadık. Taraftara ne kadar iyi bir futbol oynadığımızı gösterdiğimizi düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

\"STAMBOULI ÇOK CESUR OYNADI\"

Stambouli\'nin çok iyi bir oyuncu olduğunu belirten genç teknik adam, \"Bugün üçlü savunma ile oynadık. Stambouli\'yi özlemişiz. Ne kadar iyi oynadığını gördük, çok cesur oynadı. Ancak ne yazık ki onun da iyi oyunu galibiyete yetmedi\" diye konuştu.

\"GALATASARAY\'DAN BİRKAÇ OYUNCUYU KADROMDA GÖRMEK İSTERDİM\"

\"Galatasaray\'dan kimi isterdiniz\" sorusuna yanıt veren Tedesco, \"Galatasaray\'ın olağanüstü oyuncuları var. Birkaç oyuncuyu isterdim takımımda. Rodrigues gibi, Eren gibi isimler var. Eren bugün iyiydi\" yorumunu yaptı.

Ligdeki kötü gidişatlarını değerlendiren Tedesco şöyle konuştu: \"Bu maç bu sezonun aynası gibi. Birçok fırsat yakalıyoruz ama değerlendiremiyoruz. Ben bu fırsatları gole çevirdiğimiz zaman, Bundesliga\'da yukarılara tırmanacağımızı düşünüyorum.\"

\"HALA HER TAKIMIN GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI VAR\"

Hala her takımın gruptan çıkma şansı olduğunu söyleyen Tedesco, \"Bence grubun geleceği tamamen açık. Zaten kuralar çekildiğinde de böyle olacağını bekliyorduk. Çok sıkışık bir durum. Her takımın gruptan çıkma şansı olduğunu düşünüyorum\" dedi.

Son olarak genç kaleci Alexander Nübel\'i değerlendiren Domenico Tedesco, \"Kesinlikle geçtiğini söyleyebilirim. Kendisi çok sakin bir kişi, çok sakince muzunu yedi, çok soğukkanlıydı. Çok güven verdi. Sadece ilk yarıdaki kurtarışından değil, rakibin de planlarını paslarıyla bozduğunu düşünüyorum\" diyerek sözlerini noktaladı.

