Schalke 04, sezonun ilk maçında taraftarlarına bira dağıtacak

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, ligde 2017-18 sezonunun ilk haftasında karşılaşacakları RB Leipzig maçında taraftarlarına bira dağıtacaklarını açıkladı.

FourFourTwo'da yer alan habere göre Alman ekip, yarın (19 Ağustos) TSİ 19.30'da Veltins Arena'da oynanacak karşılaşma öncesi 16 yaş üstündeki tüm taraftarlarına ücretsiz olarak bira dağıtacak.

Schalke'nin taraftarlarına bu sürprizinin altında, bira markası olan 'Veltins'in kulübe sponsorluğunun 20'nci yılını kutlamak istemesi yatıyor.

Geçen sezonu Roberto Di Matteo yönetiminde 10'uncu sırada tamamlayan Schalke, yeni sezona Alman teknik adam Domenico Tedesco ile iyi bir başlangıç yapmak istiyor.