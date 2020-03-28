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Spor

Schalke 04, futbolcuların sezon sonuna kadar maaşlarından vazgeçtiğini açıkladı

28 Mart 2020 18:38

Milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun takımı Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04, futbolcuların sezon sonuna kadar alacaklarından feragat ettiğini açıkladı.

Schalke'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada kulübün yaklaşık 600 kişilik personelinin geleceğini düşündüğünü ve futbolculardan istenen feragatin kabul edildiği belirtildi. Kulüp Müdürü Jochen Schneider açıklamasında futbolcuların sorumluluklarının farkında olduğunu görmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek yapılan bu dayanışmanın futbolcuların sadakatinin bir işareti olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Öte yandan yapılan açıklamada futbolcularla yapılan anlaşmanın ikramiyeler ve genel maaşlar konusunda 30 Haziran'a kadar olduğu belirtilirken sezonun geri kalanı için yapılacak duyurulara göre önümüzdeki sezon planlamasının şekilleneceği belirtildi.

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