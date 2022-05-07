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Spor

Schalke 04, Bundesliga'ya yükseldi

07 Mayıs 2022 23:43

Almanya ikinci liginde Schalke 04, 2-0 geriye düştüğü maçta St. Pauli'yi 3-2 mağlup ederek Bundesliga'ya yükseldi.

schalke 04bundesliga
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