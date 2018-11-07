Schalke 04 - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

GELSENKIRCHEN (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maçında Galatasaray, deplasmanda Schalke 04\'e konuk olacak. Veltins Arena\'da oynanacak ve TSİ 23.00\'te başlayacak müsabakada hakem William Collum düdük çalacak. Collum\'un yardımcılıklarını David McGeacgie ve Graeme Stewart üstlenecek.

Kritik maçta iki takımın ilk 11\'leri şu şekilde:

SCHALKE 04: Nübel, Caligiuri, Sane, Stambouli, Nastasic, Rudy, Burgstaller, Schöpf, Harit, Uth, Embolo

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Ozan Kabak, Linnes, Donk, N\'diaye, Sinan Gümüş, Belhanda, Rodrigues, Onyekuru.