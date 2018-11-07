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Spor

Schalke 04 - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

GELSENKIRCHEN (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maçında Galatasaray, deplasmanda Schalke 04'e konuk olacak

07 Kasım 2018 00:58

GELSENKIRCHEN (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maçında Galatasaray, deplasmanda Schalke 04\'e konuk olacak. Veltins Arena\'da oynanacak ve TSİ 23.00\'te başlayacak müsabakada hakem William Collum düdük çalacak. Collum\'un yardımcılıklarını David McGeacgie ve Graeme Stewart üstlenecek.
Kritik maçta iki takımın ilk 11\'leri şu şekilde:
SCHALKE 04: Nübel, Caligiuri, Sane, Stambouli, Nastasic, Rudy, Burgstaller, Schöpf, Harit, Uth, Embolo
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Ozan Kabak, Linnes, Donk, N\'diaye, Sinan Gümüş, Belhanda, Rodrigues, Onyekuru.

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