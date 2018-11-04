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Spor

Schalke 04 - Galatasaray maçına İskoç hakem

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 4'üncü haftasında Almanya'nın Schalke 04 takımı ile deplasmanda oynayacağı müsabakada hakem William Collum düdük çalacak

04 Kasım 2018 21:43

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu\'nun 4\'üncü haftasında Almanya\'nın Schalke 04 takımı ile deplasmanda oynayacağı müsabakada hakem William Collum düdük çalacak.
UEFA\'dan yapılan açıklamada salı günü TSİ 23.00\'te Gelsenkirchen\'de bulunan Veltins Arena\'da oynanacak maçı İskoçya Futbol Federasyonu\'ndan William Collum\'un yöneteceği kaydedilirken, Collum\'un yardımcılıklarını da David McGeachie ile Graeme Stewart\'ın üstleneceği belirtildi.
Almanya\'da oynanacak müsabaka öncesi Schalke 04, 5 puan ile grubun ikinci sırasında yer alırken, Galatasaray ise 4 puanla üçüncü sırada kendisine yer buldu.

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