Schäuble: İstifa etmeye hazırım



Schäuble haftalık haber dergisi Der Spiegel'e verdiği röportajda “Siyasetçilerin makamlarına karşı sorumluluğu vardır. Onları kimse zorlayamaz ve biri bunu denediği takdirde, Cumhurbaşkanına giderek beni görevden azletmesini rica edebilirim” dedi. Almanya Maliye Bakanı Schäuble şimdiye kadar ise bunu düşünmediğini belirtti.

Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partili deneyimli siyasetçi Yunanistan'ın belli bir süreyle Euro'dan çıkarılmasını ifade ederek şimşekleri üzerine çekmişti. Alman Sol Parti Meclis Grubu Başkanı Gregor Gysi, Maliye Bakanı Schäuble'yi “Avrupa fikrini tahrip etmekle” itham etmişti. Sosyal medyada da binlerce kişi Schäuble'nin müzakereler sırasındaki tutumunu şiddetle eleştirmişti. Kimi yorumlarda Schäuble'nin Yunanistan demokrasisine bir darbe yapmaya çalıştığı ifade edilmişti.

Almanya Maliye Bakanı Schäuble bu eleştirilerle ilgili olarak Twitter hesabı olmadığını belirtti. “Ben bunları sükunetle karşıladım, zira elektronik posta hesabımın yüzde 90'ı beni destekleyen görüşlerle dolu” diyen Schäuble böylesine yoğun bir onaylamayı “bugüne kadar hiç yaşamadığını” söyledi.

Federal Alman Meclisi cuma günü Yunanistan için üçüncü milyarlık yardım programına onay vermişti. Schäuble mecliste yaptığı konuşmada bunun Atina için son şans olduğunu vurgulamış, “müzakereleri başarılı bir sonuca vardırma ihtimali” olduğunu kaydetmişti. Spiegel'e yaptığı açıklamada da bu önerisini savunan Schäuble “Hiçbir zaman Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkması gerektiğini söylemedik. Sadece Atina'nın bir mola kararı verebileceği ihtimaline dikkat çektik” dedi.