Schäuble: Borçların silinmesi AB anlaşmalarında yok



Euro Bölgesi maliye bakanlarının Brüksel’deki toplantısına Euro Bölgesi Başkanı Jeroen Dijsselbloem ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Maro Draghi’nin yanı sıra Yunanistan’ın yeni maliye bakanı Öklid Tsakalotos da katılıyor.

Zirvede, Yunanistan’ın yeni programına ilişkin önerilerini sunması bekleniyor.

Schäuble: Program yoksa, yardım da yok

Zirve öncesi açıklama yapan Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, Yunanistan’a yeni bir tasarruf ve reform programı çerçevesinde mali yardım yapılmasının mümkün olduğunu söyledi. Bakan, “Ancak yeni bir program olmadan Euro Bölgesi içindeki bir ülkeye yardım yapılması olanağı yok” dedi.

Şu ana kadar Yunanistan’ın herhangi bir program oluşturulmaması için başarı bir mücadele verdiğini belirten Bakan, Atina yönetiminin yeni önerilerini ise heyecanla beklediklerini belirtti.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, Yunanistan’ın kurtarılması tartışmalarında sıkça dile getirilen borçların silinmesi önerisine ilişkin açıklamalar da yaptı. Bakan, “Avrupa anlaşmalarını tanıyanlar, borçların silinmesinin ‘Bailout yasağı’ kapsamında değerlendirildiğini bilirler” dedi.

"Bailout” adı verilen destek paketlerini yasaklayan ilke, Avrupa Birliği üyesi her ülkenin bütçe disiplinini kendisinin sağlamasını öngörüyor.