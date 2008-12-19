Scarlett'in kullanılmış mendili açık artırmada

Johansson yeni filmi “The Spirit”in tanıtımını yaparken çıktığı NBC’nin “Tonight” programında bu mendille burnunu silmişti.Programda konuşan ünlü aktris, rol arkadaşı Samuel L. Jackson’dan nezle kaptığını söylemiş ve bir ünlüden diğer bir ünlüye geçtiği için bu hastalığının bir değeri olduğunu iddia etmişti.Programın sunucusu Jay Leno ise kendisine bir mendil verince Johansson açlıkla mücadele eden USA Harvest adlı yardım kuruluşu için bu mendili eBay’de satacağını duyurmuştu.Johansson mendille burnunu iki kez sildikten sonra mendile bir de ruj izi bırakmıştı."Sahibinden az kullanılmış mendil" 140 kişiden fiyat teklifi aldı.En yüksek fiyat yaklaşık 8 bin YTL oldu.