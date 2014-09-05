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Deutsche Welle

Hollywood yıldızı Scarlett Johansson'un kızı oldu

Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson bir kız çocuğu dünyaya getirdi

05 Eylül 2014 11:45

Hollywood yıldızı Scarlett Johansson'un, Rose adında bir kız çocuğu oldu. Johansson'un sözcüsü, annenin durumunun iyi olduğunu açıkladı. Rose, ünlü aktristin ilk bebeği oldu.

Johansson, geçen yıl ağustos ayında Fransız gazeteci Romain Dauriac ile nişanlanmıştı. Johansson'un 2008'de Kanadalı oyuncu Ryan Reynolds ile yaptığı evlilik 2 yıl sürmüştü.

Scarlett Johansson, son olarak "Lucy" isimli bir Hollywood yapımında rol almıştı.

Locarno Film Festivali'nin açılış filmi olarak gösterilen "Lucy"de Johansson, taşıdığı uyuşturucunun etkisiyle süper güçlere kavuşan bir kuryeyi canlandırıyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AmerikalıScarlett JohanssonJohanssonRoseFransızRomain DauriacKanadalıRyan ReynoldsHollywoodFilm Festivali

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