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Dünya

Scarlett Johansson ve Kate Winslet'ten 'sıfır makyaj' pozu

Dünyaca ünlü aktrisler Scarlett Johansson ve Kate Winslett, hiç makyaj yapmadan Vanity Fair objektifinin karşısına geçti

07 Şubat 2014 13:11

Scarlett Johansson ve Kate Winslet Vanity Fair'ın Hollywood sayısı için makyajsız halleriyle objektif karşısına geçti.

Hollywood yıldızlarını kırmızı halı üzerinde gece makyajlı halde şık tuvaletleriyle ya da dergi kapaklarında yüksek dozajda fotoşopla görmeye alışkın olanların ezberi, Scarlett Johansson ve Kate Winslet'ın Vanity Fair'e verdiği pozlarla bozuldu.

Vanity Fair’in Hollywood sayısı için makyajsız halleriyle poz veren iki ünlü isim, ödüllü fotoğrafçı Chuck Close’a poz verdi. Üstelik fotoğraflara herhangi bir teknik rütuş ya da oynama yapılmadı.

Vanity Fair’e yaptığı açıklamada makyajsız poz vermenin ciddi bir cesaret gerektirdiğini söyleyen Close, daha önce bu şekilde Helen Mirren, Oprah Winfrey ve Brad Pitt gibi isimlerin fotoğraflarını da çekmişti.

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