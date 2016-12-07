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Yaşam

Scarlett Johansson ile fotoğraf çektirmek için İncirlik'e sızdı!

"Scarlett'in yanında fotoğraf çekilmek için beklerden o beni fark etti ve elini belime attı"

07 Aralık 2016 11:52

Amerikan askerleri ile ailelerine eğlence ve bakım hizmetleri sunan bir kuruluş olan United Service Organizations Inc. (USO Show) kapsamında "Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı" filminin 2 yıldızı, Hollywood'un ünlü oyunları Chris Evans ve Scarlett Johansson Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nü ziyaret etti. Scarlett Johansson'u görmek için İncirlik Üssü'ne giren Adanalı bir genç ise yaşadığı anıyı sosyal medyada paylaştı. Gencin, bir video paylaşım sitesinde yaptığı yorum kısa sürede sosyal medyada geniş bir paylaşım aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johansson'un saat 7'de geleceğini öğrenince İncirlik Üssü'nde beklemeye başladığını anlatan genç, ünlü isimlerin geldiği anda yanlarına gidemediğini sonrasında ise fırsatı değerlendirip rahatlıkla ünlülerin bulunduğu alana girdiğini anlattı. Scarlett Johansson ile fotoğraf çektirmek için bu zorluklara katlandığını anlatan genç, "Scarlett'in yanında fotoğraf çekilmek için beklerden o beni fark etti ve elini belime attı. 'Sarılabilir miyim sana?' dedim, Kendi sarıldı o an hayat durdu benim için" diye yazdı.

Adanalı genç, diğer ünlü isimlerle de fotoğraf çektirmeyi başardı

Amerikan askerleri ile ailelerine eğlence ve bakım hizmetleri sunan bir kuruluş olan United Service Organizations Inc. (USO Show) kapsamında "Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı" filminin 2 yıldızı, Hollywood'un ünlü oyunları Chris Evans ve Scarlett Johansson Adana’da bulunan İncirlik Üssü’nü ziyaret etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD'li 4 olimpik altın madalya sahibi ünlü yüzücü Maya DiRado, 'efsanevi' NBA oyuncularından Ray Allen, şarkıcı Craig Campbell da Johansson ve Evans'ın beraberindeki ziyaret ekibinde yer aldığı belirtildi.

Sosyal medyada yaptığı yorum ile kısa sürede büyük bir paylaşım alan Adanalı bir genç de Scarlett Johansson'la fotoğraf çektirdi. Genç sosyal medya hesabında fotoğrafı, “Üsse bir yolunu bulup girdim, Scarlett için sınırları zorladım riske girdim ve üsse girebildim” yorumu ile paylaştı.

 

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