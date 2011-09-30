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Scarlett Johansson: Bu yapılan ahlaksızlık

Scarlett Johansson, çalınan çıplak fotoğraflarını kimin sızdırdığını öğrenmek istiyor.

30 Eylül 2011 03:00

T24 - ABD'li oyuncu Scarlett Johansson, çalınan çıplak fotoğralarının internette yayınlanmasının ardından ilkez konuştu. "Fotoğrafları kimin sızdırdığını öğrenmek istiyorum" dedi.



Radikal gazetesinde yer alan habere göre, ABD’li oyuncu Scarlett Johansson, bu ayın başında internete sızan çıplak fotoğrafları ile ilgili konuştu. Cep telefonundan çalınan fotoğrafların medyaya nasıl sızdırıldığının bulunması gerektiğini söyleyen Johansson, bunu yapanları insafsızlıkla ve düşüncesizlikle suçluyor. 26 yaşındaki oyuncu daha önce hiçbir filminde tamamen çıplak bir şekilde görüntü vermemişti.
 
Özel hayata bu şekilde saldırmanın ahlaksızlık olduğunu söyleyen Johansson, kendisine karşı işlenen bu suçla ilgili olarak “Doktor ya da oyuncu, her ne işi yapıyor olursanız olun, insanların sizi kuşatması ve sizin mahreminizi tüm dünyaya sızdırması anlaşılamaz bir durum. Elbette ki herkes kendi özelini korumak, sakınmak ister” yorumunu yaptı.

Fotoğrafları çalıp basına sızdıranlar FBI tarafından araştırılırken, Johansson, bu araştırmaların basına yansımasının bile, kendi özel hayatını korumasını imkânsız hale getirdiğini söylüyor.

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