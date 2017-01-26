Scarlett Johansson boşandı mı?

Hollywood’un ünlü oyuncusu Scarlett Johansson’ın, Fransız gazeteci Romain Dauriac’tan boşandığı iddia edildi. People’a konuşan bir kaynak, çiftin yaz aylarından bu yana ayrı olduğunu belirtti.

Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Washington’da düzenlenen kadın yürüyüşüne katılan 32 yaşındaki Hollywood yıldızının evlilik yüzüğünü takmaması dikkat çekmişti.

Johansson ve Dauriac ilk olarak 2012 yılında New York’ta öğle yemeği yerken birlikte görüldü. 2014 yılında evlenen çiftin kısa bir süre sonra kızları Rose Dorothy dünyaya geldi. Johansson, eşi Dauriac için, “Her şeyden daha fazla onun beynine aşık oldum” dedi. Çift, iş konusunda da ortaklık yaptı ve patlamış mısır markası Yummy Pop’u kurdu. Johansson, 2008-2010 yılları arasında 'Deadpool' filminin kahramanı Ryan Reynolds’la evliydi.