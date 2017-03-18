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Dünya

Scarlett Johansson "Ben de yiyorum" dedi, mafya o arıların peşine düştü

Manuka balı yapan arıların bulunduğu kovanlar tanesi 5 bin lira değerinde

18 Mart 2017 11:08

Scarlett Johansson'un "Ben de yiyorum" dediği Manuka balının kilosu 5 bin TL'den alıcı buluyor. Hal böyle olunca mafyalar arıların peşine düştü

Habertürk'te yer alan habere göre, adını arıların beslendiği Manuka çiçeklerinden alan manuka balı, bazı araştırmalara göre anti-bakteriyel ve yaraların hızlı iyileşmesiyle bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan özellikleri taşıyor.

Yeni Zelandalı’ya özgü bir bitki olan manuka çalısının çiçeklerinden yapılan bala ilgi son yıllarda arttı. Yeni Zelanda’nın dışına da yayıldığı için milyonlarca dolarlık bir sektör haline geldi.

Ünlülerin balla ilgili yorumları bilimsel olarak kanıtlanmamış olsa da manukayı daha cazip hale getirdi. 

Tabii ünlü tenisçi Novak Djokovic ve oyuncu Scarlett Johansson’un da kullandığını açıklamasıyla popülerleşen bal için küresel talep arttı, hatta bu balı üreten arılar çalınmaya bile başladı.

1 kovanı 5 bin lira!

İngiliz The Times Gazetesi’nin haberine göre, Yeni Zelanda’daki arıcılar, son 6 ayda 400’den fazla hırsızlık vakası yaşadı. 

Yeni Zelanda polisi, bu hırsızlıklarla başa çıkabilmek için bir veritabanı hazırlamaya başladı.

Manuka balı yapan arıların bulunduğu kovanların her biri 2 bin Yeni Zelanda Doları (5 bin TL) değerinde. 

Yeni Zelanda geçen yılın ilk yarısında bal ihracatından 315 milyon Yeni Zelanda Doları (800 milyon TL) kazanmıştı.

Yeni Zelanda, manuka balının üçte birini Çin ve Hong Kong’a satıyor. Manukalı kremler, 100-200 dolar (360-720 TL) arasında satılıyor.

 

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