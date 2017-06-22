Scarlett Johansson, avukatı ile el ele görüntülendi

Boşanma aşamasında olan, BAFTA ödüllü Danimarka asıllı Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson, avukatı Kevin Yorn ile el ele görüntülendi.

İkinci eşi Fransız gazeteci Romain Dauriac ile üç yıllık evliliğin ardından boşanma aşamasında olan Scarlett Johansson, geçtiğimiz hafta sonunda ‘Ünlülerin avukatı’ olarak bilinen Kevin Yorn’la New York’ta bir akşam yemeği çıkışında el ele görüntülendi.

Son olarak Rough Night (Kızlar Gecesi) filmindeki Jess karakterini canlandıran Hollywood yıldızının kısa bir süre önce ‘Saturday Night’ şovun sunucusu Colin Jost’la birlikte olduğu iddia edilmişti.

Dauriac’dan iki yaşında bir kızı olan 32 yaşındaki oyuncunun, Yorn’un müvekkillerinden olduğu öğrenildi.