T24 LogoT24 Logo
Magazin

Scarlett Johansson, avukatı ile el ele görüntülendi

Scarlett Johansson, üç yıldır evli olduğu ikinci eşi Romain Dauriac ile boşanma aşamasında

22 Haziran 2017 22:04

Boşanma aşamasında olan, BAFTA ödüllü Danimarka asıllı Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson, avukatı Kevin Yorn ile el ele görüntülendi.

İkinci eşi Fransız gazeteci Romain Dauriac ile üç yıllık evliliğin ardından boşanma aşamasında olan Scarlett Johansson, geçtiğimiz hafta sonunda ‘Ünlülerin avukatı’ olarak bilinen Kevin Yorn’la New York’ta bir akşam yemeği çıkışında el ele görüntülendi.

Son olarak Rough Night (Kızlar Gecesi) filmindeki Jess karakterini canlandıran Hollywood yıldızının kısa bir süre önce ‘Saturday Night’ şovun sunucusu Colin Jost’la birlikte olduğu iddia edilmişti.

Dauriac’dan iki yaşında bir kızı olan 32 yaşındaki oyuncunun, Yorn’un müvekkillerinden olduğu öğrenildi.

 

ETİKETLER

Scarlett JohanssonKevin YornRomain Dauriac

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24