Scarlett Johansson: ABD'de durum Afrika'dan farklı değil



T24 - Amerikalı ünlü oyuncu Scarlett Johansson, son zamanlarda ilgi gösterdiği politika ve hayır işleriyle ilgili olarak yeni nesil gazeteciliğin parlayan yıldızı Arianna Huffington’a konuştu.



2008 yılında Barack Obama’nın başkanlık kampanyasında aktif olarak yer alan ve 2004 yılından beri sivil toplum kuruluşu Oxfam’ın temsilciliğini yapan 27 yaşındaki yıldız oyuncu, geçen aylarda Doğu Afrika’da yüz binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan açlık sorunu ve son günlerde ABD kamuoyunu meşgul eden Occupy Wall Street eylemleriyle ilgili konuştu.



“ABD’de ailelerini geçindirmek için hiçbir şansı olmayan pek çok umutsuz insan var. Bu insanlar Kenya’ya gittiğimde gördüğüm çiftçilerden ya da işçi sınıfından o kadar da farklı değiller” diyen Johansson, son zamanlarda etkisini bir hayli şiddetli gösteren ekonomik krizin mağdurlarına da değinerek ABD’de veya Afrika’da olsun insanların çalışmak, bir amacın peşine düşerek ailelerine bakmak istediğini söylüyor.



Aralık ayında Matt Damon ile birlikte rol alacağı ‘We Bought a Zoo’ hakkında da konuşan Johansson’ın programı ise dolu. Bu yaz ‘the Avengers’ filminde de boy gösterecek olan yıldız oyuncu, ‘Iron Man III’ filmi için de yapımcılarla görüşme halinde.





