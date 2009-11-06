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Scarlett de bu sezon Broadway'de

Scarlett Johansson, sinema oyunculuğu, modellik ve şarkıcılığın ardından şimdi de tiyatro oyuncusu olmaya hazırlanıyor.

06 Kasım 2009 02:00

5Scarlett Johansson, sinema oyunculuğu, modellik ve şarkıcılığın ardından şimdi de tiyatro oyuncusu olmaya hazırlanıyor. 

Foto Galeri

Arthur Miller'a ait "A View from the Bridge" adlı oyunda Live Schreiber ile Broadway'de sahneye çıkacak olan Scarlett Johansson , sezon boyunca pek çok ünlü isimle rekabet etmek durumunda kalacak. Broadway'de bu sezon, Catherine Zeta Jones "A Little Night Musıc"te, Jude Law "Hamlet"te, Daniel Craig ve Hugh Jackman da "A Steady Rain" adlı oyunlarda sahneye çıkacaklar. Johansson'un oyunu, 14 hafta boyunca sahnelenecek...

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