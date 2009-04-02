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Scarlet şampanya patlattı

Dünyaca ünlü Moët & Chandon adlı markanın yeni reklam yüzü seksi oyuncu Scarlett Johansson oldu.

02 Nisan 2009 03:00

Dünyaca ünlü Moët & Chandon adlı markanın yeni reklam yüzü seksi oyuncu Scarlett Johansson oldu.

Scarlet şampanya patlattı - FOTOGALERİ
Scarlett Johansson fotoğrafları - FOTOGALERİ

Sarışın haline geri dönen güzel ve seksi oyuncu Fransız firmasını yeni reklam kampanyası için kamera karşısına geçti.

Şampanya patlatırken, kadehi ayak parmaklarının arasında tutup, uzanırken ve buz dolu bir kovayı dökerken poz veren Johansson’ın büyük beğeni toplayan fotoğraflarını ise Türk fotoğrafçı Mert Alas ve meslektaşı Marcus Piggott çekti.

Firma, Scarlett'in reklam yüzü olmasının en iyi seçim olduğunu onun kendileri için doğru bir ikon olduğunu söylerken, henüz 24 yaşında olmasına rağmen şimdiden usta yönetmenleri peşinden koşturan Scarlett Johansson, "Moët & Chandon'ın reklamlarında oynamak benim için gerçek bir onur. Onun tarihinde artık ben de varım. Ve bunun benim için anlamı büyük" şeklinde konuştu.

Johansson, daha önce de Dolce & Gabbana'nın kozmetik reklamında oynamıştı.

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