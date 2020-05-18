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Dünya

Scarface'in sessiz suikastçısı Geno Silva hayatını kaybetti

18 Mayıs 2020 10:32

Scarface (Yaralı Yüz) filmindeki rolü ile tanınan ABD’li aktör Geno Silva, demans hastalığıyla savaştıktan sonra 72 yaşında hayatını kaybetti.

Scarface (Yaralı Yüz) ve Jurassic Park gibi filmlerde rol alan ABD'li aktör Geno Silva, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Scarface'te ikonik sessiz suikastçı ‘Kafatası’nı oynayan Silva, demans (bunama) hastalığıyla mücadele ediyordu.

Ünlü aktör Silva, Jurassic Park, Alias, Star Trek: Enterprise, Walker Texas Ranger ve Fantasy Island dahil olmak üzere çok sayıda sahne yapımında ve TV şovunda yer aldı.

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