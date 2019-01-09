“ScaleUp Girişimci Hızlandırma Programı” başlıyor

İstanbul, 9 Ocak (DHA) - İstanbul Valiliği ve Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığında ve P&G Türkiye iş birliği ile hayata geçirdiği ScaleUp Girişimci Hızlandırma Programı Şubat’da başlıyor.

Endeavor Türkiye’nin İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen ScaleUp Programı,

20 girişimi kabul ederek, girişimlere özel olarak hazırlanmış içerik ve destekleri ile globalleşme ve ölçeklenerek büyüme hedefine ulaşmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Strategy & Endeavor tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, MENA bölgesindeki başarılı Scale Up şirketler, KOBI’lerden 3.4 kat daha fazla gelir elde edip 8 kat daha fazla istihdam yaratıyor. Ölçümlenebilir başarı göstergelerine sahip bu girişimler, bulundukları ekonomilere yüksek gelir ve istihdam katkısı sunuyor.

Bu hareketle oluşturulan ScaleUp Programı, ürün-pazar uyumunu sağlamış, ve hızlı büyüme aşamasına ulaşmış ScaleUp girişimlere yönelik, her biri 6 ay süren iki ayrı dönem halinde uygulanacak.

2019 yılında toplam 40 girişim, ScaleUp Programı’na dahil edilecek. Programa başvurmak isteyen girişimlerin en az bir sene önce kurulmuş olmaları, yıllık en az 250 bin lira ciroya sahip olmaları ve ürün ve hizmetleri ile aktif faaliyet yürütmeleri gerekiyor. Programın son başvuru tarihi 15 Ocak 2019. (Fotoğraflı)